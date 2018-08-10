استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 13 آب 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف سفيرة سويسرا في لبنان Monika Schmutz Kirgöz حيث جرى عرض تفاصيل زيارة الرئيس السويسري المرتقبة إلى لبنان خلال الشهر الجاري اعتباراً من 26 ولغاية 28 منه، والشخصيات المقرر أن يلتقيها خلال هذه الزيارة.

تم البحث، خلال اللقاء، في سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات كافة. كما تمّ التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستقبل الصرّاف السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان.