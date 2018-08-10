استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 20 آب 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وزير دفاع جمهورية السودان Manyang Juuk kuol وتم التداول في سبل تطوير العلاقات بين الجانبين.

كما استقبل الوزير الصراف ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، حيث شدد الصرّاف على أهمية التزام المفوضية بالمهام الموكلة إليها. وأطلع الصرّاف جيرار، خلال اللقاء، على انعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع اللبنانية، وتم مناقشة عودة اللاجئين إلى بلادهم، كما اقترح عليها إجراء دراسة من قبل المفوضية على عينات من النازحين، لتقدير الأعداد المتوقع عودتها إلى سوريا، وتحديد أولوية المفوضية في تقديم الدعم للراغبين بالعودة، مؤكداً على أهمية المبادرة الروسية لاعادة اللاجئين تدريجياً الى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة.