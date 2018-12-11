استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 26 تشرين الثاني 2018

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، رئيس هيئة أركان الدفاع اليوناني الأدميرال Evangelos Apostolakis والوفد المرافق، بحضور السفير اليوناني في لبنان السفير Francicos Verros، وتم التداول في علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في المجال العسكري وموضوع تطوير القوات البحرية والتدريب. كما تمّ التطرق إلى عمل السفينة اليونانية العاملة ضمن القوة البحرية التابعة لـ "اليونيفيل".

وكان Apostolakis وضع إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني لدى وصوله إلى وزارة الدفاع.