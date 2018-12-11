استقبالات وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 04 كانون الأول 2018

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي أثناء توقفها في مطار رفيق الحريري الدولي إثر زيارة خاطفة. وتناول الاجتماع موضوع الهبة والقروض التي تعهدت بها فرنسا خلال مؤتمر روما-2 لمساعدة الجيش اللبناني، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية لا سيما في المجال العسكري. وجرى بحث الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وأزمة النازحين السوريين وانعكاساتها السلبية على الأوضاع اللبنانية. وشكر الصراف، خلال اللقاء، لفرنسا دعمها الدائم للبنان، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. أما بارلي فأكدت من جهتها، أهمية هذه الزيارة مثنيةً على دور لبنان والتزام بلادها الوقوف إلى جانبه ودعم مؤسساته لا سيما الجيش اللبناني.