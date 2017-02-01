استقبالات وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 11 كانون الأول 2018

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف، وزير دفاع جمهورية النمسا ماريو كوناسك والوفد المرافق، حيث جرى البحث في سبل تمتين العلاقات بين الجانبين لاسيّما في المجال العسكري وفي التعاون المدني العسكري. وقد تقرر متابعة دراسة إمكانيات التعاون عبر الملحقية العسكرية النمساوية في لبنان. وتمّ التداول بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بالإضافة إلى قضية النزوح السوري إلى لبنان وعودة الإرهابيين الذين اشتركوا في حروب المنطقة إلى أوروبا. وأشاد الصرّاف، خلال اللقاء، بعمل الوحدة النمساوية العاملة ضمن قوات اليونيفيل. وكان كوناسك وضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني لدى وصوله إلى وزارة الدفاع.