استقبالات وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 19 شباط 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفير الروسي في لبنان السيد الكسندر زاسبكين يرافقه مساعد الملحق العسكري الروسي، حيث قدم الضيف باسم الحكومة ووزارة الدفاع الروسيتين التهنئة للوزير بو صعب لمناسبة توليه حقيبة الدفاع، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والعالم والعلاقات التي تربط بين البلدين، والدور الأساسي لروسيا في القضاء على داعش وتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتم التطرق إلى اتفاقية التعاون العسكري المزمع عقدها بين الدولتين وإلى الهبة العسكرية المقدمة من الدولة الروسية للبنان.

كذلك تلقى بو صعب من ضيفه دعوة من نظيره الروسي سيرغي شويغو لحضور المعرض العسكري الدولي "الجيش 2019"، الذي سيقام في شهر تموز المقبل في العاصمة موسكو ودعوة لحضور حفل الاستقبال الذي تنظمه السفارة الروسية في بيروت لمناسبة عيد الجيش الروسي.

واستقبل الوزير بو صعب العميد مروان سليلاتي قائد الدرك والعميد الركن جورج ضومط رئيس جهاز أمن المطار والسيد كميل دوري شمعون لتهنئته لمناسبة تسلّمه منصبه الجديد.