استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 18 آذار 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وزير الدفاع الإيرلندي بول كيو الذي قدَّم له التهنئة لمناسبة توليه حقيبة الدفاع في الحكومة اللبنانيَّة. وتركَّز اللقاء حول تطور عمل الوحدة الإيرلندية العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل منذ العام 1982 في الجنوب اللبناني، وكيفيَّة توسيع إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والإيرلندي ليشمل مجالات أخرى.

كما وتمَّ التطرق إلى أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، فشرح الوزير بو صعب الفرق بين العودة الآمنة والعودة الطوعية لهؤلاء، وسبب التحفُّظ على تعبير "العودة الطوعيَّة" مشيراً إلى أنه يجب استعمال تعبير "العودة الآمنة"، ومؤكِّداً أن لبنان لم يعد يتحمَّل هذا العبء وأنَّه لا يستطيع انتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية في سوريا لحلّ هذه الأزمة، ومشدِّداً على أن لبنان يريد العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء إلى بلادهم. فأبدى الضيف تفهماً للمواقف والمطالب اللبنانية.

وفي ما يتعلَّق بقضية مقتل الجنديين الإيرلنديين في بلدة الطيري في العام 1980، أشار بو صعب إلى أنَّه يتابع القضيَّة شخصيّاً عن كثب، مؤكِّداً تفهمه للمطلب الإيرلندي وأبدى تعاطفه مع عائلتي الجنديين الإيرلنديين. وكان كيو قد سلَّمه رسالة من عائلتي الجنديَّين.

وعلى صعيد آخر، تمنَّى كيو على بو صعب أن يصوِّت لبنان لصالح بلاده للعضويَّة غير الدائمة في مجلس الأمن للعامين 2021 و2022. فأكَّد بو صعب أنَّ معلوماته تؤكد أن وزارة الخارجية اللبنانية قد أبلغت إيرلندا بموقفها الداعم لهذا الترشح.

ثمَّ التقى الوزير بو صعب سفير السويد لدى لبنان يورغن ليندستروم، حيث قدَّم الضيف التهنئة للوزير على تولِّيه حقيبة الدفاع في الحكومة اللبنانيَّة. وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتشديد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين الدولتين. كذلك، استقبل بو صعب النائب ميشال معوَّض والنائب سيمون أبي رميا للتهنئة على توليه منصبه الجديد.