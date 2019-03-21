استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 08 نيسان 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، وتمّ البحث في آخر المستجدات والمواضيع الراهنة على الساحة اللبنانية.

كما التقى الوزير بو صعب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتن، حيث جرى خلال اللقاء، عرض المهام المختلفة التي تضطلع بها البعثة في لبنان والمنطقة، ومنها متابعة أحوال الموقوفين في السجون اللبنانية وملف المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهليّة، فضلًا عن الدعم الطبّي الكبير الذي تقدّمه البعثة للعائلات الأكثر فقراً. كما جرى البحث في موضوع عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، فطلب الوزير بو صعب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعداد تقرير عن أحوال النازحين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا ولا يزال الصليب الأحمر الدولي يتابع أوضاعهم.

وفي وقتٍ لاحق، استقبل الوزير بو صعب النائبين السابقين نبيل نقولا وعباس الهاشم.