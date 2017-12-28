استقبالات وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2018

استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف قائد الجيش الإيطالي الجنرال دانيلو ايريكو يرافقه السفير الإيطالي في لبنان السيد ماسيمو ماروتي وبحث معهما التعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي وكيفية تعزيز هذا التعاون.

البحث تركّز على مؤتمر روما المخصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية حيث تمّ التطرق الى الترتيبات الجارية للمشاركة في هذا المؤتمر.

على صعيد آخر بحث الوزير الصرّاف مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد الأوضاع العامة في البلاد.