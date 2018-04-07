استقبالات وزير الدفاع الوطني

الاثنين, 14 أيار 2018

شهدت وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، محادثات لبنانية ــــــ إيطالية بين وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف ونظيرته الإيطالية روبرتا بنوتي. وكانت الوزيرة الإيطالية قد وصلت صباحاً إلى الوزارة لمتابعة نتائج مؤتمر روما 2 لدعم الجيش والقوى الأمنية، حيث أقيم لها استقبال رسمي ووضعت إكليلاً من الزهر على نصب الشهداء. وعقدت بعد ذلك جلسة محادثات، تمحورت حول الأوضاع في لبنان والمنطقة. تحدث خلالها الوزير الصرّاف عن أهمية التعاون بين لبنان وإيطاليا وتعزيز الإتفاقيات الثنائية مشيراً إلى أن لبنان يسعى إلى تعزيز قواته البحرية.

ونوّه الصراف بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الذي أفرز هدوءاً أمنياً في الجنوب، مؤكّداً ضرورة التمسك بحيادية هذه القوات، وأشاد بما تقدمه الوحدة الإيطالية المشاركة في قوات اليونيفيل لاسيّما في مجال الخدمات والمشاريع الإنمائية، ما عزز علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين. وحيا للمناسبة شهداء الكتيبة الإيطالية الذين سقطوا في لبنان. وأكد الصرّاف خلال المباحثات، التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما الــ "1701" مشدداً أن لبنان لن يتنازل عن حقوقه وثراوته وخصوصاً في ما خص موضوع النفط والمياه، لافتاً إلى أن القوانين الدولية واضحة في هذا الشأن، مجدداً رفض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

وتناول الصرّاف مسألة النازحين السوريين في لبنان، والأعباء الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي وقعت على كاهل لبنان من جرّاء هذا اللجوء، مكرراً دعوته لضرورة العمل على إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، وتنظيم عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا في أسرع وقت، وهو أمر سينعكس إيجاباً على لبنان مؤكداً أن لبنان يرفض أي شكل من أشكال التوطين ولن يساوم على هذا الأمر، وشكر الصرّاف نظيرته الإيطالية على "المباشرة بترجمة التزامات مؤتمر روما 2 اليوم وعلى الدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للبنان".

من ناحيتها، أكدت الوزيرة الإيطالية حرص حكومتها على استقرار لبنان ودعمه، معربة عن رغبة بلادها تعزيز التعاون مع لبنان حاضراً ومستقبلاً من خلال الاتفاقيات الثنائية، وشددت على أهمية الدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في حفظ استقرار لبنان وأمنه. ووجهت تحية إلى شهداء الكتيبة الإيطالية الذين سقطوا في لبنان وإلى شهداء الجيش اللبناني، كما ثمّنت علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين.

كما استقبل الصرّاف وفداً "من الـــ Royal College of Defense Studies RCDS Delegation، بحضور السفير البريطاني Shorter Hugoوتم التداول في الوضع السياسي والأمني في لبنان والمنطقة، حيث نوّه الصرّاف بالجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني في محاربة الإرهاب وحفظ استقرار لبنان وأمنه.

كما استقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف لجنة دراسة مشروع المستشفى العسكري المركزي الجديد برئاسة اللواء الركن جورج شريم، وتمّ تلزيم دراسة محضر تأهيل الشركات لدراسة مشروع المستشفى العسكري المركزي الجديد.