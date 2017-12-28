استقبال قائد الجيش لوزير الدفاع الوطني وقادة الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات القيادة

الأحد, 31 كانون الأول 2017

في إطار متابعة تنفيذ الخطة الأمنية لمناسبة عيد رأس السنة الجديدة زار وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الجمارك السيد بدري ضاهر غرفة عمليات القيادة في اليرزة حيث كان في استقبالهم قائد الجيش العماد جوزاف عون وقد تّم خلال اللقاء عرض لمهمات القوى العسكرية والأمنية والتنسيق المشترك بينها لمواكبة الاحتفالات وضبط الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.