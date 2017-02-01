استقبل قائد الجيش قائد القيادة الوسطى الأميركية وتفقد برفقته الكلية الحربية

الأربعاء, 13 كانون الأول 2017

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة Elizabeth Richard، والملحق الدفاعي العقيد Daniel Mouton، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وحاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.

بعد ذلك عُقد لقاء في قاعة الايجاز حضره قائد الجيش ورئيس الاركان اللواء الركن حاتم ملاك، إلى جانب الوفد الاميركي، وانضم اليهم السفير البريطاني السيد Hugo SHORTER وقائد قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، استمعوا خلاله إلى عرض قدّمه عدد من كبار الضباط عن أوضاع الحدود اللبنانية، ومهمات أفواج الحدود البرية وقطاع جنوب الليطاني، والاحتياجات التقنية والقتالية واللوجستية لهذه الوحدات.

وأكد الجنرال Votel في كلمته على استمرار دعم الجيش اللبناني عبر تقديم المساعدات معلنا تقديم ست طوافات من نوع MD530G، و 6طائرات دون طيار نوع Scan Eagle، منوّها بالانجاز الذي حقّقه الجيش في معركة "فجر الجرود".

ثم انتقل قائد الجيش والوفد الأميركي الزائر إلى الكلية الحربية في الفياضية، حيث كان في استقباله قائد الكلية وعدد من الضباط. واستمع الوفد الى شرح من احد الضباط عن أقسام الكلية والدروس التي يتلقاها التلاميذ الضباط، ثم زار مختبر اللغة وهو تقدمة من الجيش الاميركي، اضافة الى باقي الاقسام.

ثم التقى الجنرال Votel طلاب الكلية الحربية واجرى حوارا معهم، ثم وقّع على سجل الذهبي للكلية، وتسلّم درعا تقديريا من قائد الكلية، كذلك السفيرة Richard.