استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء, 01 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تتواصل عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط مستشفى الروم- حي الحكمة، نزلة العكاوي – صوفيل، حي السراسقة - مار نقولا وصولاً إلى كنيسة مار مارون - التباريس، وذلك يوم الأربعاء 2 / 9 /2020.

يرجى من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.

مرفق: صورة جوية ولائحة بأسماء الشوارع التي ستتم فيها عمليات المسح.