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استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت
الأربعاء, 02 أيلول 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
تتواصل عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط الشحروري- فسوح- العازريه- حي مار متر- ساسين- ABC- مدرسة زهرة الأحسان- راهبات عبرين، وذلك يوم الخميس 3/9/2020.
يرجى من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.
مرفق: صورة جوية ولائحة بأسماء الشوارع التي ستتم فيها عمليات المسح.