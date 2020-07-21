استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء, 02 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تتواصل عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط الشحروري- فسوح- العازريه- حي مار متر- ساسين- ABC- مدرسة زهرة الأحسان- راهبات عبرين، وذلك يوم الخميس 3/9/2020.

يرجى من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.

مرفق: صورة جوية ولائحة بأسماء الشوارع التي ستتم فيها عمليات المسح.