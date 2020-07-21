استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضرّرة جراء انفجار مرفأ بيروت

الأحد, 06 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تتواصل عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط وسط بيروت، السان جورج، الصيفي فيلاج، ميناء الحصن، باب ادريس وبرج المر، وذلك يوم الإثنين بتاريخ 7 / 9 /2020.

يرجى من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.

مرفق: صورة جوية ولائحة بأسماء الشوارع التي ستتم فيها عمليات المسح.