استلام مساعدات مختلفة

السبت, 08 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار المساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ 5/8/2020 على متن طائرة عراقية فريق طبّي مؤلف من 18 طبيباً متخصّصاً بإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى 20 طنّاً من المواد والمعدّات الطبّية، على أن يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة وفقاً للحاجات. كما تسلّم لبنان من العراق بتاريخ 8/8/2020 عبر معبر المصنع الحدودي، 22 صهريجاً محمّلاً بـ 800 ألف ليتر من مادة "الغاز أويل".

ووصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخي 7 و8/8/2020 ثلاث طائرات قادمة من المملكة العربية السعودية، محمّلة بحوالي 200 طنّ من المستلزمات المنزلية والمعدات الطبية والمواد الغذائية المتنوعة.

كما هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي بتاريخ 8/8/2020 طائرتان عسكريتان من دولة رومانيا محمّلتان بـ 8 أطنان من المعدّات والمستلزمات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة التنفّس الاصطناعي.