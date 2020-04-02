استمرار المرحلة الثانية من عمليات توزيع المساعدات الاجتماعية

الجمعة, 17 تموز 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

تستمر وحدات الجيش في عملية توزيع المساعدات الاجتماعية للمرحلة الثانية والتي تشمل عائلات تلامذة المدارس الرسمية وذوي الإحتياجات الخاصة من عمر 18 سنة وما فوق، والحائزين على بطاقات من وزارة الشؤون الإجتماعية، على أن تستكمل عملية التوزيع الأسبوع المقبل لتشمل العائلات الأشد عوزاً ومتطوعي الدفاع المدني والذين ملأوا استمارات في وزارتي الداخلية أو الشؤون الإجتماعية أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي المخصصة لهذه العملية.

وعلى صعيد آخر تسلّمت قيادة الجيش عبر مجلس الوزراء لوائح أعدها اتحاد نقابات النقل البري تتضمن أسماء السائقين العموميين الذين ستشملهم المساعدات، وتتم عملية التدقيق فيها تمهيداً للبدء بتسليمهم المساعدات المقررة.

يشار إلى أن الوحدات المولجة عملية تسليم المساعدات تتخذ الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.