استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الخميس, 13 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 12 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 13 /8 /2020 ثلاث عشرة طائرة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.



لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي: