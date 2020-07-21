استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

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الخميس, 13 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 12 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 13 /8 /2020 ثلاث عشرة طائرة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.


لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

  • إيرلندا: مساعدات طبية.
  • إيطاليا: مساعدات إنسانية.
  • جمهورية مصر العربية: مساعدات غذائية.
  • سلطنة عمان: مساعدات طبية.
  • فنلندا: مساعدات طبية.
  • الإمارات العربية المتحدة: مساعدات طبية وغذائية.
  • الجزائر: مساعدات طبية.
  • الدنمارك: مساعدات إنسانية.
  • السويد: مساعدات طبية.
  • الكويت: مساعدات غذائية وطبية.
  • ألمانيا: مساعدات طبية.
  • المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات إنسانية.
  • اليابان: مساعدات إنسانية.