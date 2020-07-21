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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الخميس, 13 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 12 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 13 /8 /2020 ثلاث عشرة طائرة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- إيرلندا: مساعدات طبية.
- إيطاليا: مساعدات إنسانية.
- جمهورية مصر العربية: مساعدات غذائية.
- سلطنة عمان: مساعدات طبية.
- فنلندا: مساعدات طبية.
- الإمارات العربية المتحدة: مساعدات طبية وغذائية.
- الجزائر: مساعدات طبية.
- الدنمارك: مساعدات إنسانية.
- السويد: مساعدات طبية.
- الكويت: مساعدات غذائية وطبية.
- ألمانيا: مساعدات طبية.
- المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات إنسانية.
- اليابان: مساعدات إنسانية.