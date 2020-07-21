استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الاثنين, 24 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً

من 23 / 8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 24 / 8 /2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.

كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة ايطالية محمّلة بمساعدات طبية.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

• جمهورية مصر العربية: طائرتان محملتان بمساعدات غذائية.

• اليونان: مساعدات طبية.