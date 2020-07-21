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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الاثنين, 24 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً
من 23 / 8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 24 / 8 /2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة ايطالية محمّلة بمساعدات طبية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
• جمهورية مصر العربية: طائرتان محملتان بمساعدات غذائية.
• اليونان: مساعدات طبية.