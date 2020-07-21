استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الاثنين, 31 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 30 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 31 / 8 / 2020 طائرتان تنقلان مساعدات غذائية وطبية، كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرتان محملتان بالمساعدات.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

• الأردن: طائرة محملة بمساعدات غذائية وطبية.

• إيطاليا: باخرة محمّلة بمساعدات لبلدية بيروت.

• فرنسا: باخرة محملة بحوالى 2500 طناً من المساعدات مقسمة على الشكل التالي: مساعدات طبية لصالح عدد من المستشفيات، ومواد بناء لصالح منظمات غير حكومية، وفحوصات PCR لفيروس كورونا لصالح الجيش.

• اليونان: طائرة تنقل مساعدات طبية.