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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الاثنين, 31 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 30 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 31 / 8 / 2020 طائرتان تنقلان مساعدات غذائية وطبية، كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرتان محملتان بالمساعدات.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
• الأردن: طائرة محملة بمساعدات غذائية وطبية.
• إيطاليا: باخرة محمّلة بمساعدات لبلدية بيروت.
• فرنسا: باخرة محملة بحوالى 2500 طناً من المساعدات مقسمة على الشكل التالي: مساعدات طبية لصالح عدد من المستشفيات، ومواد بناء لصالح منظمات غير حكومية، وفحوصات PCR لفيروس كورونا لصالح الجيش.
• اليونان: طائرة تنقل مساعدات طبية.