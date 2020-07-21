استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الثلاثاء, 01 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من

31 / 8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 1 / 9 /2020 طائرتان محملتان بمساعدات غذائية وإنسانية.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

• الأردن: طائرة محملة بمساعدات غذائية.

• أستراليا: طائرة محملة بمساعدات إنسانية لصالح منظمات غير حكومية.