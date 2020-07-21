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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الثلاثاء, 01 أيلول 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من
31 / 8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 1 / 9 /2020 طائرتان محملتان بمساعدات غذائية وإنسانية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
• الأردن: طائرة محملة بمساعدات غذائية.
• أستراليا: طائرة محملة بمساعدات إنسانية لصالح منظمات غير حكومية.