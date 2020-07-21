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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
السبت, 15 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 14 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 15 /8 /2020 إحدى عشرة طائرة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات طبية وغذائية.
- استراليا: مساعدات طبية.
- سريلانكا: مساعدات غذائية.
- سويسرا: مساعدات طبية.
- العراق: مساعدات غذائية.
- الكويت: ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية وغذائية.
- جمهورية مصر العربية: ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية وغذائية.