استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

السبت, 15 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 14 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 15 /8 /2020 إحدى عشرة طائرة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي: