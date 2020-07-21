استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

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السبت, 15 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 14 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 15 /8 /2020 إحدى عشرة طائرة محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.

 

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

  • المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات طبية وغذائية.
  • استراليا: مساعدات طبية.
  • سريلانكا: مساعدات غذائية.
  • سويسرا: مساعدات طبية.
  • العراق: مساعدات غذائية.
  • الكويت: ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية وغذائية.
  • جمهورية مصر العربية: ثلاث طائرات تحمل مساعدات طبية وغذائية.