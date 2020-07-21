استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الأحد, 16 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من

15 / 8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 16 / 8 /2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية.



- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

• المملكة المتحدة البريطانية: معدات عسكرية.

• العراق: مساعدات غذائية.

• قطر: مساعدات غذائية وإنسانية.