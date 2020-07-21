- En
- Fr
- عربي
استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الأحد, 16 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من
15 / 8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 16 / 8 /2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية.
- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
• المملكة المتحدة البريطانية: معدات عسكرية.
• العراق: مساعدات غذائية.
• قطر: مساعدات غذائية وإنسانية.