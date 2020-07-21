- En
- Fr
- عربي
استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الاثنين, 17 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 16 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 17 / 8 / 2020 أربع طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
•العراق: مساعدات غذائية.
•جمهورية مصر العربية: طائرتان محملتان مساعدات غذائية.
•اليونان: مساعدات طبية.