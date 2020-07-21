استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الاثنين, 17 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 16 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 17 / 8 / 2020 أربع طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.



لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

•العراق: مساعدات غذائية.

•جمهورية مصر العربية: طائرتان محملتان مساعدات غذائية.

•اليونان: مساعدات طبية.