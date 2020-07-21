استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الثلاثاء, 18 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً

من 17 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 18 /8/ 2020 خمس طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.



- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي: