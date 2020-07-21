استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

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الثلاثاء, 18 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً
من 17 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 18 /8/ 2020 خمس طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
 
- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:

  • المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات طبية.
  • إيرلندا: مساعدات طبية.
  • موريتانيا: طائرتان محملتان بالمساعدات الغذائية.
  • طائرة شحن تحمل مساعدات طبية مقدّمة من دول بلغاريا، كرواتيا والنمسا.

 