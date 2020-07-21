- En
- Fr
- عربي
استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الثلاثاء, 18 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً
من 17 /8 /2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 18 /8/ 2020 خمس طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
- لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- المملكة الأردنية الهاشمية: مساعدات طبية.
- إيرلندا: مساعدات طبية.
- موريتانيا: طائرتان محملتان بالمساعدات الغذائية.
- طائرة شحن تحمل مساعدات طبية مقدّمة من دول بلغاريا، كرواتيا والنمسا.