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استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة
الأربعاء, 19 آب 2020
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:
يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 18 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 19 / 8 / 2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.
كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة محملة بمادة الطحين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.
لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي:
- جمهورية مصر العربية: مساعدات طبية وغذائية.
- المملكة المتحدة: مساعدات طبية.
- المملكة المغربية: مساعدات طبية.