استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

الأربعاء, 19 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

يستمرّ وصول المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة إلى بيروت، وفي هذا الإطار حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من 18 / 8 / 2020 ظهراً وحتى ظهر يوم 19 / 8 / 2020 ثلاث طائرات محمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية.

كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة محملة بمادة الطحين مقدمة من برنامج الأغذية العالمي.

لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات وفقاً للترتيب الأبجدي: