مناقصة عامة

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الساعة الحادية عشرة من نهار الجمعة الواقع في 7 / 4 / 2017 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة الصحة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامـة لتلزيم : اعمال تنظيف المباني والساحات العامة التابعة للطبابة العسكرية.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 454/ م ع إ / م ص تاريخ 27 / 2 / 2017.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم .