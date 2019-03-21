افتتاح مهبط للطوافات في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في الأشرفية برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون

السبت, 23 آذار 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم قبل ظهر اليوم حفل اختتام المؤتمر الطبي الخامس في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي في الأشرفية، والذي تخلّله افتتاح مهبط لطوافات الجيش، وذلك بحضور شخصيات دينية وسياسية وأمنية وطبية واجتماعية. وقد ألقت المديرة العامة للمستشفى الأخت هاديا أبي شبلي، كلمة شكرت فيها قائد الجيش على رعايته المؤتمر، وقالت: "إنّ المستشفى سيبقى إلى جانبكم، إلى جانب مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، فأنتم من حمل سلاح الشرف للدفاع عن لبنان". كما ألقى البروفسور بيار يارد مدير المستشفى وعميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية، كلمة شرح فيها مراحل تطور المستشفى الذي أصبح مستشفىً جامعياً عريقاً.

من جهته شكر قائد الجيش إدارة المستشفى على جهودها في سبيل إنشاء هذا المهبط، متوجهاً إلى الحضور بالقول: "يشرّفني أن أكون معكم اليوم لسبب أساسي وهو تقديري ومحبتي الشخصية، وتقدير ومحبة المؤسسة لهذا الصرح الطبي العريق الذي أصبح مرادفاً للأمان والراحة والإحترام والخدمات الطبية المميزة، والأهم من ذلك الإنسانية". وأشاد العماد عون بالتطور الذي شهده مستشفى الجعيتاوي من مختلف النواحي، نتيجة جهود إدارته والقيّمين عليه، منوهاً بالعلاقة المتينة بين المستشفى والطبابة العسكرية، التي تُوِّجت اليوم بافتتاح مهبط الطوافات. وشدّد على أنّ طوافات الجيش لن تكون محصورة فقط بنقل المصابين والجرحى العسكريين، بل ستكون جاهزة لنقل أي مريض مدني تستوجب حالته ذلك.

ومما قاله بالصوت...

تخلّل الحفل مناورة نفذتها إحدى الطوافات التابعة للقوات الجوية، تحاكي عملية إخلاء عسكري جريح إلى المستشفى.

وفي الختام، قدّمت إدارة المستشفى إلى قائد الجيش أيقونة القديس يوسف، عربون محبة وتقدير.