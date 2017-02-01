الإجتماع الثلاثي الدوري في رأس الناقورة

الثلاثاء, 20 حزيران 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد بتاريخ 20 / 6 / 2017 الساعة 9.30، الاجتماع الثلاثي الدوري في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى هذه القوات العميد الركن محمد جانبيه، تمّت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني.

عرض الجانب اللبناني الخروقات البرية والبحرية والجوية للعدو الإسرائيلي وطالب بوقفها فوراً، كما طالب بانسحاب هذا العدو من شمال بلدة الغجر، كما طالب باعتبار كل تعدٍّ من قبل العدو الإسرائيلي بدخوله شمال الغجر بمثابة خرق للخط الأزرق وعدم التعاطي مع احتلاله وكأنه أمرٌ روتيني، ثم ذكّر بالنقاط العالقة التي تعيق الانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى حالة الوقف الدائم لإطلاق النار وهي: مزارع شبعا – شمال الغجر- مناطق التحفظ – أبراج التجسس المشادة على الحدود- الخروقات الجوية والبرية والبحرية.

من جهته، ركّز الجنرال مايكل بيري، على ضرورة الالتزام بترتيبات التنسيق والارتباط، وأكّد أنّ المحافظة على الاستقرار هي مسؤولية الجانبين، وأن القوات الدولية جاهزة لمساعدتهما على ذلك.