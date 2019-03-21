الإجراءات المتخذة خلال الانتخابات الفرعية في قضاء طرابلس

الجمعة, 12 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

تذكّر قيادة الجيش المواطنين بالقرار الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي يقضي بوقف العمل بتراخيص حمل الأسلحة في قضاء طرابلس اعتباراً من 12 /4 /2019 الساعة صفر وحتى تاريخ 16 /4 /2019 الساعة 8.00، باستثناء التراخيص الممنوحة لذوي الصفة الدبلوماسية، ومرافقي الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب والطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المعنية فقط، وموظفي السفارات الأجنبية بالإضافة إلى تراخيص حمل الأسلحة الممغنطة. وستقوم وحدات الجيش خلال الانتخابات الفرعية في طرابلس، بتنفيذ دوريات وحواجز ظرفية وحماية محيط أقلام الاقتراع.

تأمل قيادة الجيش التجاوب والتعاون مع الإجراءات المتخذة.