الإعلام العسكري ورشة عمل في إطار المساعدات البريطانية للجيش

إعداد: باسكال معوّض بومارون

«الإعلام العسكري» هو عنوان الورشة التدريبية التي نظّمتها سفارة المملكة المتحدة بالتنسيق مع كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان لعدد من ضباط الجيش، ضمن إطار برنامج المساعدات التدريبية التي تقدّمها السلطات البريطانية للجيش اللبناني.

شملت الورشة التي استمرّت عشرة أيام، سلسلة محاضرات عن العمليات الإعلامية تخلّلتها تمارين تطبيقية، قدّمها فريق التدريب البريطاني المتخصّص في هذا المجال، بالتعاون مع المتدربين.

ومن أبرز العناوين التي تضمّنتها الورشة: تنظيم البيانات والرسائل والإعلام الحربي وتقنيات إجراء المقابلة وتنظيم المؤتمر الصحفي، إضافة إلى كيفية تحضير ناطق رسمي عسكري.

وفي ختام الورشة، أُقيم حفل تسليم الشهادات في مبنى الكلية بحضور مدير التوجيه العميد علي قانصو ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون وسفير المملكة المتحدة في لبنان السيد Chris Rampling والملحق العسكري البريطاني المقدّم Chris Gunning.

واعتبر Rampling أنّ التفاعل مع الإعلام مسألة أساسية يمكن الاستفادة منها لإيصال الرسائل الإيجابية إلى المواطنين، مشددًا على استمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني.