مناقصة عامة

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الساعـة الحادية عشرة من نهـار الخميس الواقـع في 27 / 12 /2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :

الات لصالح الجيش لعام 2018 .

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2414/ م ع إ / م هـ /د ع تاريخ 26 /11/ 2018.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.