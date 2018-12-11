الات لصالح الجيش لعام 2018

الخميس, 06 كانون الأول 2018

مناقصة عامة
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الساعـة الحادية عشرة من نهـار الخميس الواقـع في 27 / 12 /2018 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة الهندسة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
الات لصالح الجيش لعام 2018 .

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 2414/ م ع إ / م هـ /د ع تاريخ 26 /11/ 2018.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة  للإدارة – مصلحة الهندسة في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

 وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .
 يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.