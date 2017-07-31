الاثنين, 31 تموز 2017

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد بتاريخ 31/7/2017 الساعة 9.30، الاجتماع الثلاثي الدوري في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى هذه القوات العميد الركن مالك شمص، تمّت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني.

عرض الجانب اللبناني خروقات العدو الإسرئيلي البرية والبحرية والجوية وطالب بوقفها فوراً، كما طالب بانسحاب هذا العدو من شمال بلدة الغجر ومزارع شبعا، ثم ذكّر بالنقاط العالقة التي تعيق الانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى حالة الوقف الدائم لإطلاق النار وهي: مزارع شبعا – شمال الغجر – مناطق التحفظ – أبراج التجسس المشادة على الحدود- الخروقات الجوية والبرية والبحرية والرمايات على طول الحدود.

من جهته ركّز اللواء بيري على ضرورة الالتزام بترتيبات التنسيق والارتباط، مؤكداً أنّ المحافظة على الاستقرار هي مسؤولية الجانبين، وأنّ القوات الدولية جاهزة لمساعدتهما على ذلك.