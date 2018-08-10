الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 06 أيلول 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد صباح اليوم اجتماعٌ ثلاثيٌ في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن الطيار أمين فرحات.

وقد عبّر الجانب اللبناني عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسّك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، ورفض جميع محاولات العدو الإسرائيلي المسّ بها أو الانتقاص منها، كما أكدّ موقف الجيش الحازم في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على هذه الحقوق تنفيذاً لقرار مجلس الأمن المركزي. كذلك عرض الجانب اللبناني خروقات العدو الجوية والبحرية والبرية للبنان والاستفزازات المتكررة وطالب بوقفها فوراً.