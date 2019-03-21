الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الاثنين, 16 كانون الأول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Stefano Del Col، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وقد أدان الجانبُ اللبناني استمرار خروقات العدو الإسرائيلي السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، منوّهاً بموافقة الأمم المتحدة على قرار يدعو العدو الإسرائيلي إلى دفع تعويض للبنان عن التسرب النفطي الناجم عن قصف طيرانه خزانات تخزين النفط خلال عدوان تموز عام 2006.

كما جدد التأكيد على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الغجر.