الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 20 شباط 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء Stefano Del Col، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وقد عرض الجانب اللبناني الخروقات للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والاستفزازات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، وجدد التأكيد على الالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

كما شدّد الجانب اللبناني على وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، وهي: المنطقة المتاخمة للخط الأزرق، مزارع شبعا، تلال كفرشوبا والقسم الشمالي في قرية الغجر، والبقعة B1 المحتلة في رأس الناقورة، وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج هذه البقعة المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة.