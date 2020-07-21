الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 03 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 9 / 2020، عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن حسيب عبدو.

تناول الاجتماع الحوادث الأخيرة التي حصلت على طول الخط الأزرق. وقد أعاد الجانب اللبناني التأكيد على التزامه بالقرارات الأممية لا سيّما القرار 1701 ومندرجاته كافة، وأشاد بقرار مجلس الأمن التجديد لولاية اليونيفيل.

كما شدّد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدوّ الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من منطقة الغجر، وبقعة B1 المحتلة. وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج البقعة B1 المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوةً بباقي المناطق المحتلة المذكورة.

أكّد الجانب اللبناني تمسكه بجميع حقوقه في المياه اللبنانية، وشدّد على موقفه لمعالجة النقاط الخلافية في البر والبحر. كذلك دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على العدوّ لوقف انتهاكاته واستفزازاته، وأدان القصف الذي طاول الأراضي اللبنانية بتواريخ 27 تموز و25 و31 آب 2020.