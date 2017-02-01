الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الأربعاء, 13 شباط 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيار أمين فرحات.

وقد أكّد الجانب اللبناني مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل، والالتزام الكامل بالقرار 1701 ومندرجاته، للحفاظ على الاستقرار في بقعة العمليات في ظل استفزازات العدو الإسرائيلي. كما أدان استمرار خروقات العدو البرية والبحرية والجوية، وأعمال التنصت والمراقبة التي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، مجِّدداً مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر.

وأخيراً، طالب الجانب اللبناني بوقف الأعمال في منطقة العديسة.