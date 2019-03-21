الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الثلاثاء, 02 نيسان 2019

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن الطيّار أمين فرحات على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني.

وقد أكّد الجانب اللبناني مواصلة التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل، والالتزام الكامل بالقرار 1701 ومندرجاته، معتبراً أن هذا التعاون ساهم مباشرة في حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان لأكثر من 12عاماً. كما أدان استمرار خروقات العدو الإسرائيلي برّاً وبحراً وجوّاً، وأعمال التنصت والمراقبة التي تنتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، مجدّداً مطالبته بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر.