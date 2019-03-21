الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 08 آب 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن الطيّار أمين فرحات.

جدد الجانب اللبناني التزامه المحافظة على الاستقرار الأمني على الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفل وتفادي حصول أي تصعيد التزاماً بالقرار 1701 ومندرجاته. وبيّن خروقات العدو الإسرائيلي البرية والجوية والبحرية وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة هذه الارتكابات والعمل على وقفها.

من جهة أخرى، جدّد الجانب اللبناني تأكيده على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر وشدّد على ضرورة انسحاب قوات العدو منها وإعادتها إلى كنف الوطن. كما أكّد على حقوقه في مياهه البحرية كاملة دون أي نقصان.

وأخيراً، طالب بإدراج المنطقة المحتلة في بقعة B1 الحدودية في رأس الناقورة التي تخرق الخط الأزرق ضمن الخروقات الدائمة من قبل العدو الإسرائيلي أسوةً ببلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلين.