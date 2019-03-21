الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 26 أيلول 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن الطيّار أمين فرحات.

وقد أدان الجانب اللبناني الانتهاكات الاسرائيلية المتكرّرة للقرار 1701 واستعرض الخروقات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجوّاً، خصوصاً الاعتداءات الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة مسيّرتين والأحداث التي تلتها.

وإذ جدد الالتزام بالقرار 1701 بجميع مندرجاته، طالب الجانب اللبناني بانسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر مذكراً بالبقعة B1 المحتلة داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على استعادة لبنان حقوقه البحرية.