الاستقرار جسر عبور من القلق إلى الخلاص

في مناسبة عيد الاستقلال، دعا قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار والتصدّي بكل حزم وقوّة لأي محاولة لإثارة الفتنة.

أيّها العسكريون

تعود ذكرى الاستقلال هذا العام، في وقت لا تزال الأصداء الإيجابية لعملية «فجر الجرود» تتردّد محليًا ودوليًا، بعد أن تكلّلت بانتصاركم على الإرهاب.

أيّها العسكريون

إنّ الأوضاع السياسية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، تستدعي منكم التحلّي بأقصى درجات الوعي واليقظة، والمواظبة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الأمني، لأنّ هذا الاستقرار يشكّل قاعدةً صلبة لإعادة إنتاج الحلول السياسية المنشودة، وجسر عبور للانتقال مجددًا من ضفّة القلق والشكّ إلى ضفّة الخلاص والإنقاذ.

أيّها العسكريون

أدعوكم إلى عدم التهاون مع الخارجين على القانون والنظام، وممتهني الجرائم المنظّمة والاعتداء على المواطنين، وإلى التصدّي بكلّ حزمٍ وقوّة لأيّ محاولة لاستغلال الظروف الراهنة بهدف إثارة الفتنة والتفرقة والفوضى، وتعريض وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي ومصالح اللبنانيين للخطر. كما أدعوكم بموازاة ذلك إلى متابعة العمليات الاستباقية ضدّ الخلايا والشبكات الإرهابية، حتى توقيف كلّ المتورطين بدماء الجيش والشعب اللبناني، وإحالتهم على القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، وإلى الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته، وما يبيّته من نيّات عدوانية ضدّ لبنان وشعبه وجيشه، كما إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701، بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، حفاظًا على الاستقرار.



اليرزة في 21/11/2017

العماد عون قائد الجيش