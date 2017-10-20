التأمين على السيارات السياحية الخاصة العائدة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين وعائلاتهم

إعلان إستدراج عروض

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الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 2017/12/20 تجـري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحـدت إستدراج عروض لتلزيم :

التأمين على السيارات السياحية الخاصة العائدة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمديريـة العامة للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولـة وعائلاتهم للعـام 2017- 2018.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 23/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 2017/10/20.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في إستدراج العروض هذا والحائزين على ترخيص إشتراك في صفقات الجيش الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة مبنى عفيف معيقل – مصلحة القوامة في خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.