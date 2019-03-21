مناقصة عامة

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الساعة التاسعة من نهـار الثلاثاء الواقـع في 7 / 5 / 2019 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم : التأمين على العتاد المحقق غب الطلب من الخارج الى لبنان وبالعكس لصالح الجيش خلال العام 2019.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 12/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 5 / 4 / 2019.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.