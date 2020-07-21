مناقصة عامة

1- الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع في 24/9/2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة-مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:

التأمين على العتاد المحقق غب الطلب من الخارج الى لبنان وبالعكس لصالح الجيش خلال العام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 15/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 21 /8 /2020.



2- الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس الواقع في 24 /9/ 2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحةالعتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:

زيوت وشحوم لصالح الجيش لعام 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 14/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 21 /8/ 2020.



يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفتري الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.