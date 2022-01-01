التامين على السيارات الخاصة للعام 2021-2022

مناقصة عامة

الساعة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 6 / 4 / 2022 تجري وزارة الدفاع الوطني– المديرية العامة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت استدراج عروض لتلزيم التأمين على السيارات السياحية الخاصة العائدة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين وعائلاتهم في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للدفاع المدني وللآليات السياحية التابعة لهذه المؤسسات والمديريات عن العام 2021-2022.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 20/ م ع إ / م ق /1 تاريخ 3 / 11 / 2021.

يمكن لمن يرغب الاشتراك فـــــــي استدراج العروض هذا والحائزين علــــى ترخيص اشتراك في صفقات الجيش الإطلاع على

دفتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة مبنى عفيف معيقل - مصلحة القوامة فـي خلال أوقات الدوام الرسمي.

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.