التقيّد بقانون منع الصيد البرّي من قبل المواطنين

الأربعاء, 09 أيار 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه ما يلي:

يستمر بعض المواطنين بممارسة هواية الصيد البري في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها منطقة جنوب الليطاني، مخالفاً بذلك القرارات الصادرة عن السلطات المختصة في ما يتعلق بمنع هذا النشاط، الأمر الذي يعرض المخالفين للملاحقة القانونية.

إن خصوصية بقعة عمليات جنوب الليطاني، والتدابير التي اتخذها الجيش تنفيذاً للقرار 1701، والقاضية بخلو المنطقة من أي وجود مسلح باستثناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، تفرض التشدد بمنع الصيد وبخاصة على مقربة من المراكز العسكرية وعلى امتداد الخط الأزرق.

تذكّر هذه القيادة جميع المواطنين بوجوب التقيد بقرارات منع الصيد، وعدم التجول بالأسلحة على أنواعها، لا سيّما في منطقة جنوب الليطاني وحتى الحدود الدولية، تحت طائلة توقيف المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص.