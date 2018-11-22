توفي التلميذ الضابط أسامة حبلص من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 23 / 11 / 2018 بعد صلاة الظهر في مسجد بلدة ذوق الحبالصة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 24 / 11 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 في قاعة المسجد للرجال وفي منزل ذويه للنساء وبتاريخ 25 / 11 / 2018 للرجال والنساء في قاعة مسجد الرحمن - طرابلس - الضم والفرز إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 16.30.

