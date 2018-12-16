توفي بتاريخ 16 / 12 /2018 التلميذ الضابط كريستيان نقولا من الكلية الحربية.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 12 /2018 الساعة 14.00 في كنيسة تجلي الرب – شكا، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة كفور العربي – قضاء البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 في قاعة كنيسة تجلي الرب – شكا، وبعد الدفن في قاعة كنيسة مار سمعان العامودي – كفور العربي – قضاء البترون لغاية الساعة 19.00، وبتاريخي 18 و 19 / 12 /2018 في قاعة كنيسة تجلي الرب – شكا إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00.