توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۱ الجندي أحمد ناصر من القوات الجوية - قاعدة حامات الجوية.

أقيم المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العشاء في مسجد بيت حاويك الكبير - المنية - الضنية.

تُقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ۱۲ و۲۰۲٦/۷/۱۳ بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة المسجد المذكور، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٤ بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة مسجد الرحمن - العيرونية - زغرتا.