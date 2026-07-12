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Published by lebarmy12 on أحد, 07/12/2026 - 09:24
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۱ الجندي أحمد ناصر من القوات الجوية - قاعدة حامات الجوية.
توفي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۱ الجندي أحمد ناصر من القوات الجوية - قاعدة حامات الجوية.
أقيم المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العشاء في مسجد بيت حاويك الكبير - المنية - الضنية.
تُقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ۱۲ و۲۰۲٦/۷/۱۳ بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة المسجد المذكور، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٤ بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب في قاعة مسجد الرحمن - العيرونية - زغرتا.
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Date:
الأحد, يوليو 12, 2026